El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán agradables.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 14 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 22 grados a las 11:00. Durante la tarde, se prevé un ascenso notable, con máximas que podrían llegar a los 28 grados entre las 16:00 y las 18:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar del aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 39% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h entre las 15:00 y las 17:00. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el campo.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.