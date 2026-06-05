El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y 23 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 32 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 54%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará desde el oeste y suroeste a velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h, proporcionará un alivio agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos por el parque, actividades deportivas o simplemente relajarse en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 6 de la tarde y bajando a 18 grados a las 7 de la tarde. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:41. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas durante el día y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya que no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.