El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 4 de junio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con intensidad. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, comenzando con 24 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 33 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico es característico de la época estival, y se espera que la sensación térmica sea agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Comenzando en un 43% a medianoche, la humedad irá aumentando gradualmente, alcanzando un 79% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 19% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, el calor del sol ayudará a que el ambiente se sienta más seco y cómodo a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 18:00 horas. Este viento moderado puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas, haciendo que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en los parques locales.

Con el orto solar a las 07:02 y el ocaso a las 21:40, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz natural para aprovechar. Este día soleado y cálido es perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y participar en eventos comunitarios o familiares. En resumen, el 4 de junio de 2026 promete ser un día espléndido en El Viso del Alcor, ideal para disfrutar del aire libre y de la calidez del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.