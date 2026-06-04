El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 18:00, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 50% a la medianoche, la humedad irá aumentando a lo largo del día, alcanzando un 79% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 31% por la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas de mayor radiación solar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

En resumen, Utrera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de frescura, los habitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.