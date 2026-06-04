El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el ocaso, que se producirá a las 21:32. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% en las primeras horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 60% en las horas más frescas de la mañana. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad relativamente bajos contribuirá a una sensación de calor, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y plazas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco. Los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin temor a sorpresas climáticas. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas y la exposición al sol.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de la belleza de la ciudad y participar en actividades al aire libre. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.