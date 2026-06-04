El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

Hoy, 4 de junio de 2026, Tomares se prepara para un día de clima mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 22 y 23 grados durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que podrían llegar hasta los 34 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comienza en un 52% a medianoche, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 19% hacia las 16:00 horas. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser un alivio para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y del noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto puede proporcionar un ligero alivio del calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, no se esperan lluvias en todo el día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto hace que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o cualquier otra actividad que requiera buen tiempo.

El orto se producirá a las 07:03 y el ocaso será a las 21:41, lo que significa que los habitantes de Tomares podrán disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.