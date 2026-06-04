El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo a un 19% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más llevadero para quienes realicen actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en áreas abiertas y parques, donde la brisa puede ser más perceptible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al exterior.

El orto se producirá a las 07:03 y el ocaso será a las 21:41, lo que proporcionará un extenso periodo de luz solar para aprovechar el día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para disfrutar de la naturaleza, realizar ejercicio o simplemente relajarse en un entorno al aire libre. En resumen, hoy será un día espléndido en San Juan de Aznalfarache, perfecto para disfrutar de la llegada del verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.