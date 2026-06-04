El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

Hoy, 4 de junio de 2026, La Rinconada disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 35 grados a las 17:00 horas. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% en la madrugada y disminuyendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades excesivas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 30% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado, favoreciendo la sensación de bienestar en la población.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, La Rinconada se prepara para un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que el tiempo sea aún más placentero. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz solar, que se extenderán hasta el ocaso a las 21:41 horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.