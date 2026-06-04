El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y bajando gradualmente hasta los 22 grados a las 3 de la mañana.

Durante las horas diurnas, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 73%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h, proporcionará un alivio muy bienvenido, especialmente en las horas de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:36, brindando una vista espectacular en el horizonte.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 8 de la tarde y bajando a 26 grados hacia el final de la jornada. La humedad también disminuirá, lo que hará que la noche sea más fresca y agradable. La brisa continuará soplando, aunque con una velocidad ligeramente menor, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y placentero.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa refrescante. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.