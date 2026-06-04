El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 17 grados a las 06:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 30% en la madrugada y aumentando hasta un 73% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 21% durante las horas más cálidas. Esto sugiere un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas en los alrededores de Priego de Córdoba.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:34. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.