El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

Hoy, 4 de junio de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 30°C hacia la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 32% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h por la tarde. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más fresco y cómodo. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en momentos puntuales, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:39, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un ambiente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente al caer la noche, alcanzando los 23°C hacia el final del día. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día perfecto para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar al máximo el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.