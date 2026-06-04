El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 45% a la medianoche, la humedad irá aumentando gradualmente, alcanzando un 79% a las 07:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 19% hacia las 21:00 horas, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h entre las 15:00 y las 17:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.