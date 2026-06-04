El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

Hoy, 4 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 49% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 20% en las horas centrales del día. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan lluvias a lo largo del día, con un pronóstico de precipitación del 0%. Esto significa que las probabilidades de que se produzcan chubascos son prácticamente nulas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 26 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:40. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Los Palacios y Villafranca, con condiciones meteorológicas favorables y un ambiente cálido y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.