El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 58% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste ayudará a mitigar el calor, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con picos de hasta 44 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante en medio del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no hay riesgo de lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre, ya sea en actividades recreativas o en eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:37. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. La brisa del oeste proporcionará un alivio del calor, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de la naturaleza y de la vida social en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.