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El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET

El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 76%, lo que podría generar una sensación térmica algo más cálida, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de calor y humedad podría hacer que algunos momentos resulten un poco incómodos, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de 38 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.

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