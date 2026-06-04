El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

La tendencia de la temperatura se invertirá a partir de las 05:00, cuando comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 18 grados a las 06:00. A partir de las 07:00, la temperatura se estabilizará en 18 grados, manteniéndose en este nivel hasta las 08:00. A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 25 grados a las 11:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Comenzará en un 36% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 61% a las 05:00. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 58% a las 09:00 y bajando a un 45% a las 11:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h. A las 00:00, se registrará una velocidad de 10 km/h, aumentando a 15 km/h a las 01:00. A medida que avanza la jornada, el viento alcanzará su máxima velocidad de 38 km/h a las 16:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día soleado y seco, perfecto para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. El ocaso se producirá a las 21:36, marcando el final de un día que promete ser agradable y cálido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.