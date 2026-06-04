El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero sin excesos.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo a un 33% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. La brisa del mar, que soplará desde el noroeste, aportará un alivio adicional, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad que oscilará entre los 22 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esta racha de viento, aunque moderada, puede ser suficiente para refrescar el ambiente y hacer que la sensación térmica sea más llevadera. Los vientos del noroeste también contribuirán a mantener el cielo despejado, evitando la formación de nubes que pudieran alterar la estabilidad del tiempo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:44. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados, creando un ambiente perfecto para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.