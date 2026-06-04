El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 30 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 60% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Martos tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más intensas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre.

El orto se producirá a las 06:54 y el ocaso a las 21:34, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Martos para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.