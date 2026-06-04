El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 33 grados. Esta temperatura, combinada con un cielo despejado, ofrecerá un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los eventos al aire libre y las reuniones familiares. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque. Recuerda aplicar protector solar y llevar agua para mantenerte fresco y protegido durante todo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.