El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 22 y 21 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 20 grados a las 06:00 y 19 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso gradual que llevará el termómetro hasta los 34 grados a las 17:00, alcanzando su pico máximo. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 52% a la medianoche y descenderá hasta un 17% en las horas más cálidas del día, lo que generará una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h, y cambiará a dirección norte a partir de las 06:00, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. A medida que el día avanza, el viento se tornará más fuerte, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén rachas de hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Mairena del Aljarafe disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La puesta de sol se producirá a las 21:41, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se caracterizará por su cielo despejado y la ausencia de precipitaciones. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece el inicio del verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.