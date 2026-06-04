El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 18:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 43% a la medianoche, la humedad irá aumentando hasta un 79% a las 07:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 21% hacia las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más seco durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 18:00. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco.

Con el orto solar a las 07:02 y el ocaso a las 21:40, los habitantes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima ideal es perfecto para actividades como paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque. En resumen, el 4 de junio de 2026 se perfila como un día espléndido en Mairena del Alcor, ideal para disfrutar del verano que se aproxima.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.