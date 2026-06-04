El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 16:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 33% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 76% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 20% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 38 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y 16:00 horas, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Lucena disfrutará de un día ideal para salir y disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, será refrescante. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.