El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

Hoy, 4 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 23 grados en la siguiente hora. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 35 grados, lo que podría resultar en un ambiente caluroso. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26 grados hacia el final del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando hasta un 78% en las horas más frescas de la tarde. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Lora del Río, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para salir, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.