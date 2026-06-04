El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en horas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de radiación.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, como picnics o deportes, ya que podría levantar polvo o afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las probabilidades de que se presenten chubascos son prácticamente nulas, lo que es ideal para quienes desean disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Las condiciones son perfectas para realizar actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Aprovecha este hermoso día y mantente protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.