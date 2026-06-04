El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 87% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Esto podría generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes, que podrían llegar a alcanzar hasta 38 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:40, marcando el final de un día soleado y cálido en Lebrija. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y sin posibilidad de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.