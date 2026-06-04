El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 30% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas o realizando actividades al aire libre.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:33, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando unos agradables 27 grados hacia la noche. La humedad también se incrementará ligeramente, lo que podría hacer que la noche sea un poco más cálida y húmeda. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el viento fuerte en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.