El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a partir de las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando hasta un 81% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Huelva durante el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa, en parques o realizando deportes.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso será a las 21:45, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. Con un tiempo tan favorable, los habitantes y visitantes de Huelva podrán aprovechar al máximo este día soleado, ya sea paseando por la ciudad, disfrutando de la gastronomía local o participando en eventos al aire libre. En resumen, se prevé un día espléndido en Huelva, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, será refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.