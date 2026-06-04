El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

Hoy, 4 de junio de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta con condiciones óptimas para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera agradable. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un día cálido y soleado sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 13 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el norte, aumentando su intensidad. A las 20:00 horas, se espera que la velocidad del viento alcance los 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas de mayor calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 21:40 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser vibrantes y espectaculares, brindando un cierre perfecto a un día soleado.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre. Con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio refrescante, es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol si planeas estar fuera durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.