El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el calor se intensifique, llegando a un 17% en las horas pico. Esto podría generar una sensación térmica más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se espera que la racha máxima alcance los 38 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas notables en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Este clima es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre, así como para el desarrollo de actividades agrícolas en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, hoy en Écija se vivirá un día cálido y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 34 grados, viento moderado del oeste y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.