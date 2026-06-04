El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

Hoy, 4 de junio de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% y disminuyendo a un 18% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades excesivas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean eventos al aire libre, como picnics, deportes o paseos por el campo.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras disfruta de este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.