El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El tiempo en Córdoba para el día de hoy, 4 de junio de 2026, se presenta con condiciones mayormente despejadas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 17 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a la medianoche y aumentando hasta un 70% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 15% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h entre las 17:00 y las 18:00. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no será suficiente para mitigar el calor, sí ofrecerá algo de alivio en los momentos más calurosos del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de cielos despejados, temperaturas elevadas y vientos moderados hará de este un día perfecto para disfrutar del aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.