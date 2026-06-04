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El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET

El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1:00, y alcanzando los 24 grados a las 2:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a 22 grados a las 4:00 y 21 grados a las 5:00. Sin embargo, a partir de las 6:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 6:00 y 19 grados a las 7:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y un máximo de 33 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% a las 6:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 43% a las 11:00 y descendiendo hasta un 26% a las 14:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 17 y 27 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. La puesta de sol está programada para las 21:41, ofreciendo un hermoso espectáculo natural para cerrar el día. En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.

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