El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un tiempo más confortable. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 20 y 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Este viento fresco será un aliado para quienes decidan disfrutar de actividades al aire libre, aunque es importante tener en cuenta que las rachas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

El amanecer se producirá a las 07:08 y el ocaso será a las 21:45, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado sugiere que hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en la playa.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano, con condiciones perfectas para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.