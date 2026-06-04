El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad oscilarán entre el 42% y el 51%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 76% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más llevadera en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por el campo o participar en eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.