El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo a un 20% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y vistas que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:35. Esta combinación de condiciones climáticas hace de hoy un día perfecto para disfrutar de la vida al aire libre en Cabra, ya sea paseando por el campo, organizando un picnic o simplemente disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.