El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 02:00, y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 32 grados a las 16:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 49% a la medianoche y aumentando hasta un 85% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día se calienta, la humedad disminuirá, situándose en un 55% a las 10:00 y bajando a un 47% a las 11:00. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un ambiente seco y cálido, propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas. A partir de las 14:00, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su intensidad, alcanzando hasta 18 km/h a las 17:00. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que los habitantes de Las Cabezas de San Juan pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

El orto se producirá a las 07:04 y el ocaso será a las 21:39, brindando una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el parque local. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de un día pleno en Las Cabezas de San Juan, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará de este un día memorable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.