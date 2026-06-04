El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor, que se prevén entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 35 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para actividades familiares, paseos por el parque o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 19 grados . El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera alrededor de las 21:41 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para salir a cenar o dar un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, viento moderado y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.