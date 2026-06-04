El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 56% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán afectadas por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará ráfagas de hasta 43 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas debido a este viento, ya que su intensidad se mantendrá dentro de un rango manejable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:34. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de las actividades nocturnas sin inconvenientes.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que la jornada sea placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.