El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 25 grados , que irá descendiendo gradualmente a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, la temperatura experimentará un ligero descenso, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 22 grados a las 3 de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 4 de la madrugada, la tendencia será a la baja, llegando a los 21 grados a las 4 de la mañana y continuando hasta los 19 grados a las 6 de la mañana. A partir de las 7 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados, y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 30 grados a las 5 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 60% a las 8 de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno al 25% a las 3 de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 17 y 37 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h a las 3 de la tarde. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Baeza, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la ciudad.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un momento perfecto para pasear por las calles históricas de la ciudad o disfrutar de un café en alguna de sus terrazas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.