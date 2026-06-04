El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Baena, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a 20 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso gradual que llevará el termómetro a 30 grados para las 15:00, alcanzando su punto máximo de 31 grados entre las 16:00 y las 18:00. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, con un ligero descenso hacia la noche, donde se espera que la temperatura baje a 25 grados a las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 63% a las 09:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente cómodos, oscilando entre el 19% y el 50%, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 40 km/h a las 15:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.