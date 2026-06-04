El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura.

Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 20 grados, alcanzando un máximo de 28 grados hacia el mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a los 34 grados a las 16:00 horas, alcanzando su punto máximo de 36 grados a las 18:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 34% y el 62%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las horas más calurosas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 21:00 horas y bajando a 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:35. En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.