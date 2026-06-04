El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Aljaraque se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 22 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo en torno a los 30 grados entre las 4 y las 6 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 76%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del norte, que soplará a velocidades de entre 15 y 25 km/h, proporcionará un alivio agradable, haciendo que el calor sea más llevadero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, creando un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 10 de la noche y bajando a 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:45.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.