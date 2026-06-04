El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

Hoy, 4 de junio de 2026, Alcalá la Real disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante las primeras horas de la mañana, alcanzando los 16 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales de la tarde, alrededor de las 15:00 a 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 76% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcancen hasta 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de eventos al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 06:54 horas, y el ocaso será a las 21:33 horas, lo que proporcionará un extenso periodo de luz solar para disfrutar. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el entorno natural de Alcalá la Real.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.