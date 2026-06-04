El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y temperaturas agradables.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 20 grados a las 05:00 y 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 34 grados a las 20:00.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzando en un 44% a las 00:00, se incrementará hasta un 73% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas más cálidas. A medida que la temperatura asciende, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 29% hacia las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte y luego al noreste, alcanzando su máxima velocidad de 35 km/h a las 21:00. Esto podría generar ráfagas fuertes en las horas de la tarde y la noche, lo que podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y 18:00, cuando se prevén las temperaturas más altas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-03T20:52:12.