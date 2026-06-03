El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 3 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas y llegando a un máximo de 33 grados hacia las 17:00 horas. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 25 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 53% durante la mañana. A medida que el calor del día se intensifique, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 24% hacia las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 15 km/h, aumentando a 22 km/h en las horas centrales del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección sur y su velocidad se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de El Viso del Alcor disfruten de un día sin interrupciones meteorológicas.

Con el orto a las 07:02 y el ocaso a las 21:39, los visueños podrán aprovechar al máximo las horas de luz. Es un día propicio para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.