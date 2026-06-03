El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados y que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% y bajando a un 39% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad que oscilará entre los 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de la tarde, el viento podría alcanzar rachas de hasta 38 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 34 grados .

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte, permitiendo que los habitantes de Utrera disfruten de un día soleado y seco. Esta ausencia de lluvia, combinada con el aumento de la temperatura, sugiere que es un buen momento para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:39. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea cálida pero agradable.

En resumen, Utrera vivirá un día de clima mayormente despejado, con temperaturas cálidas y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.