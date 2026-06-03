El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 23% por la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda o visitas a sus emblemáticos monumentos. La ausencia de nubes significará que el sol brillará con fuerza, por lo que se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados al caer el sol, que se producirá a las 21:32. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.