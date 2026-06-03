El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00, y manteniéndose en un rango agradable durante la mañana, con valores que oscilarán entre los 20 y 22 grados hasta el mediodía.

A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 16% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará principalmente del suroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 42 km/h en las horas pico.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones de viento serán notables, especialmente en la tarde, donde se prevé que las rachas alcancen hasta 42 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades como ciclismo o deportes al aire libre.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un día fresco y agradable. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la realización de actividades turísticas y recreativas en la zona. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 23:00 horas, con un cielo que se mantendrá despejado, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, lo que invita a salir y aprovechar al máximo las horas de luz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.