El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 3 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas máximas de hasta 35 grados en las horas más cálidas del día. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta llegar a 20 grados en la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 51% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, a medida que avance la tarde y se acerque la noche, la humedad comenzará a descender, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación térmica.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas. Este viento podría ser un alivio para los habitantes de la zona, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 24 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar del aire libre y de las actividades veraniegas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.
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