El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y bajando gradualmente hasta los 22 grados a las 03:00 horas.

Durante la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 21 grados, con un aumento gradual a medida que se acerque el mediodía. A las 12:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 30 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 36% a las 11:00 horas, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Puente Genil podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios en el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes y reuniones al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 15:00 horas y bajando a 31 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:35 horas. La temperatura al caer la noche se situará en torno a los 26 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.